Körfez'de patlayan bombalar Fransa'yı harekete geçirdi

Körfez'de patlayan bombalar Fransa'yı harekete geçirdi
Güncelleme:
Fransa, İran savaşı sürerken Körfez ülkelerinin savunmasına katılmaya hazır olduğunu açıkladı. Almanya'nın da İran'la savaşa doğrudan katılım ya da askeri destek seçeneklerini değerlendirdiği belirtilirken, Avrupa cephesinde hareketlilik dikkat çekti.

  • Fransa, Körfez ülkelerinin savunmasına katılmaya hazır olduğunu duyurdu.
  • Almanya, İran'la savaşa katılma veya müttefiklerine askeri destek sağlama seçeneklerini değerlendiriyor.
  • Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez ülkelerinde savunma sistemleri teyakkuzda.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş üçüncü gününde sürerken Avrupa'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Fransa, Körfez ülkelerinin savunmasına "katılmaya" hazır olduğunu duyurdu.

Fransız yetkililer, bölgedeki müttefik ülkelerin güvenliğinin tehdit altına girmesi halinde savunma iş birliğini devreye sokabileceklerini belirtti. Açıklama, İran'ın bölgedeki ABD üslerinin bulunduğu ülkelere yönelik misilleme mesajları verdiği ve Körfez hava sahasında askeri hareketliliğin arttığı bir dönemde geldi.

KÖRFEZ'DE ALARM SEVİYESİ YÜKSELİYOR

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez ülkelerinde savunma sistemlerinin teyakkuzda olduğu bildiriliyor. Fransa'nın çıkışı, Paris'in bölgedeki askeri varlığını artırabileceği ya da mevcut deniz ve hava unsurları üzerinden destek sağlayabileceği şeklinde değerlendiriliyor.

ALMANYA DA DEĞERLENDİRİYOR

Öte yandan Alman yetkililere dayandırılan haberlere göre Berlin de İran'la savaşa doğrudan katılma ya da müttefiklerine askeri destek sağlama seçeneklerini değerlendiriyor. Almanya'nın olası katkısının lojistik, istihbarat veya askeri destek boyutunda olabileceği ifade ediliyor.

Fransa'nın savunma mesajı ve Almanya'nın değerlendirmeleri, savaşın Avrupa cephesinde de stratejik hesaplamalara yol açtığını gösteriyor.

Erdem Aksoy
