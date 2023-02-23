Köpeğiyle göl kenarında gezen kadına timsah saldırdı! Görevliler bedenini parçalanmış halde buldu

İsmi Gloria Serge olarak açıklanan yaşlı kadının, köpeğini gezdirdiği sırada timsah saldırısı sonucu öldüğü olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ ÜRKÜTÜCÜ

Görüntüde köpeğin timsahı fark ettikten sonra kaçamaya çalıştığı, kadının da son anda fark edip edip kaçamaya çalıştığı fakat timsahın yakaladığı anlar yer alıyor.

KÖPEĞİYLE BERABER SUYA ÇEKİP ÖLDÜRDÜ

Görgü tanığı Carole Thomas olay ile ilgili şunları söyledi: "Komşum Gloria Serge, köpeğini göl kenarında gezdirdiği sırada, timsah önce köpeğe saldırdı, yaşlı kadın köpeğini kurtarmak isterken timsaha yakalandı. Timsah, çenesi arasına aldığı kadını köpeği ile beraber suyun içine çekip öldürdü.

CANSIZ BEDENİ PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Kadının parçalanmış cesedi görevliler tarafında sudan çıkarılırken, yakalanan timsah başka bir bölgeye götürüldü.