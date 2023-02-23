Köpeğiyle göl kenarında gezen kadına timsah saldırdı! Görevliler bedenini parçalanmış halde buldu
Dünya Haberleri
ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 85 yaşındaki kadın, köpeğiyle göl kenarında gezerken sudan çıkan dev bir timsahın saldırısına uğradı. Timsah suya çektiği yaşlı kadını parçalayarak ödürdürdü.
İsmi Gloria Serge olarak açıklanan yaşlı kadının, köpeğini gezdirdiği sırada timsah saldırısı sonucu öldüğü olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Görüntüde köpeğin timsahı fark ettikten sonra kaçamaya çalıştığı, kadının da son anda fark edip edip kaçamaya çalıştığı fakat timsahın yakaladığı anlar yer alıyor.
Görgü tanığı Carole Thomas olay ile ilgili şunları söyledi: "Komşum Gloria Serge, köpeğini göl kenarında gezdirdiği sırada, timsah önce köpeğe saldırdı, yaşlı kadın köpeğini kurtarmak isterken timsaha yakalandı. Timsah, çenesi arasına aldığı kadını köpeği ile beraber suyun içine çekip öldürdü.
Kadının parçalanmış cesedi görevliler tarafında sudan çıkarılırken, yakalanan timsah başka bir bölgeye götürüldü.