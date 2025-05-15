Konya'daki deprem TBMM'de de hissedildi

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda da hissedildi.

MECLİS DE SALLANDI

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın birleşime verdiği ara sırasında, Konya'nın Kulu ilçesindeki 5.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Genel Kurul Salonu'nda hafif sarsıntı yaşandı.

Bu sırada Genel Kurul Salonu'nda bulunan milletvekilleri, deprem olduğunu belirterek, birbirlerini uyardı. Bazı milletvekillerinin, depremin konumu ve şiddetine ilişkin telefonlarından bilgi almaya çalıştığı gözlendi.

ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki derim 18.73 km derinlikte oluştuğu kaydedildi. Deprem Ankara dahil çevre illerde de hissedildi.