Konya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Konya'nın Hadim ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, üzüm ve meyve bahçelerinin bulunduğu bölgeye sıçramıştı.

Konya'nın Hadim ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlçeye bağlı Küplüce Mahallesi'nde üzüm ve meyve bahçelerinin olduğu bölgede öğle saatlerinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Bahçede çalışanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına iki helikopter ile çok sayıda arazöz de destek verdi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmalarına başlandı.