Konya'da Meyve Bahçesi Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Konya'nın Hadim ilçesinde meyve bahçesinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Orman yangınına helikopter destekli ekipler müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında Hadim ilçesine bağlı Küplüce Mahallesi'nde meyve bahçesinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, arazözler, su tankerleri, iş makineleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına havadan müdahale için de helikopter talep edildi. Yangına helikopter ve ekipler müdahale ederken, büyümeden kontrol alınması için çalışmalar devam ediyor. - KONYA