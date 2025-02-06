Kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobil, 4 öğrenciye mezar oldu

İngiltere'nin Colchester kentinde meydana gelen ve dört üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği feci kazanın öncesine ait görüntüler ortaya çıktı. Eğlenceden dönen öğrencilerin bulunduğu araç, dükkânların önünden son sürat geçtikten saniyeler sonra duvara çarparak parçalandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, siyah Ford Focus marka otomobilin, karşı yönden gelen araçlara kıyasla çok daha hızlı ilerlediği görülüyor. Cumartesi sabahın erken saatlerinde kaydedilen görüntülerden sadece saniyeler sonra araç, 300 metre ileride bir binaya çarparak paramparça oldu.

Kazada hayatını kaybedenler Essex Üniversitesi öğrencileri 22 yaşındaki Makyle Bayley, 21 yaşındaki Eva Darold-Tchikaya, 24 yaşındaki Anthony Junior 'TJ' Hibbert ve 22 yaşındaki Daljang 'DJ' Wol olarak açıklandı. Öğrenciler, şehir merkezinde geçirdikleri eğlence gecesinin ardından evlerine dönerken Magdalen Caddesi'nde kaza yaptı.

Görüntüleri kaydeden Cut & Coffee berber dükkânının sahibi Mdhafar Abed (42), "Bu bir trajedi, hepsi hayatlarının baharında gençlerdi. Araç çok hızlıydı ve yolun ortasından gidiyordu. Diğer araçlara göre çok daha hızlı ilerliyordu. Kaza noktası dükkândan sadece 300-400 metre ilerideydi. Bu hızda muhtemelen bir yere çarpıp kontrolü kaybettiler" dedi.

Essex Polis Teşkilatı Geçici Başyardımcısı Stuart Hooper, "Makyle, Eva, Anthony ve Daljang'ın arkadaşlarına ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu onlar için inanılmaz zor bir dönem olacak ve uzman memurlarımız kendilerine destek sağlıyor" açıklamasını yaptı.

Kaza, Cumartesi sabahı saat 04:40'ta meydana geldi. Araç yanlış şeride girip kaldırıma çıktıktan sonra bir evin önündeki tuğla merdivenlere çarptı. Çarpmanın şiddeti o kadar büyüktü ki, polis ekipleri başlangıçta aracın markasını bile tespit edemedi.