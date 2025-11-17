Haberler

Kongo'da Bakanı Taşıyan Uçak Pistten Çıktı, Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Maden Bakanı Louis Watum Kabamba'nın da bulunduğu bir heyeti taşıyan uçak, iniş sırasında pistten çıkarak alev aldı. Neyse ki tüm yolcular kazadan yara almadan kurtuldu.

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nin Kolwezi Havalimanı'nda, Maden Bakanı Louis Watum Kabamba'nın da aralarında olduğu yaklaşık 20 kişilik heyeti taşıyan uçağın iniş sırasında pistten çıktığı bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Lualaba eyaletindeki Kolwezi Havalimanı'nda, Maden Bakanı Louis Watum Kabamba'nın da aralarında olduğu yaklaşık 20 kişilik heyeti taşıyan uçak iniş sırasında pistten çıkarak alev aldı, tüm yolcular kazadan yara almadan kurtuldu. Havalimanı ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldığı belirtildi.

Bakan Kabamba'nın, Kalondo maden sahasında dün meydana gelen ve 32 maden işçisinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili incelemede bulunmak üzere bölgeye gittiği kaydedildi.

