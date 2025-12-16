Haberler

Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti

Güncelleme:
Bulgaristan'da bütçe tasarısı ve yolsuzluk iddialarına karşı milyonlarca kişinin katıldığı kitlesel protestolar, iki gün içinde hükümetin istifasıyla sonuçlandı.

  • Bulgaristan'da hükümetin bütçe tasarısı ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle milyonlarca kişi sokaklara çıkarak protesto düzenledi.
  • Protestolar Bulgaristan tarihinin en geniş katılımlı eylemleri arasında yer aldı.
  • Hükümet, protestoların ikinci gününde istifa etti.

Bulgaristan'da hükümetin hazırladığı bütçe tasarısı ve artan yolsuzluk iddiaları, ülke genelinde büyük bir halk hareketine dönüştü. Başta başkent Sofya olmak üzere birçok kentte milyonlarca vatandaş sokaklara çıkarak hükümeti protesto etti.

MİLYONLARCA KİŞİ MEYDANLARI DOLDURDU

İki gün süren gösterilere milyonlarca kişinin katıldığı belirtilirken, protestolar Bulgaristan tarihinin en geniş katılımlı eylemleri arasında yer aldı. Göstericiler, halktan kopuk bütçe politikalarının geri çekilmesini ve yolsuzluk iddialarının bağımsız şekilde soruşturulmasını talep etti.

HÜKÜMET İKİ GÜNDE İSTİFA ETTİ

Ülke genelinde artan kamuoyu baskısı karşısında hükümet, protestoların ikinci gününde istifa etmek zorunda kaldı. İstifa kararı, meydanlarda toplanan kalabalıklar tarafından sevinçle karşılandı.

SİYASİ SÜREÇ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Hükümetin düşmesinin ardından Bulgaristan'da erken seçim ve geçiş hükümeti seçenekleri gündeme gelirken, protestocular taleplerinin takipçisi olacaklarını açıkladı. Uzmanlar, yaşanan sürecin bütçe politikaları ve yolsuzlukla mücadele açısından bölge siyaseti üzerinde de etkili olabileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
