Komşuda korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu

Komşuda korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
Güncelleme:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi, Yunanistan'ın Dytiki Ellada bölgesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yunanistan'da gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem, Yunanistan'ın Dytiki Ellada bölgesinde gerçekleşti.

BÜYÜKLÜĞÜ BELLİ OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Yunanistan'da gece yarısıDytiki Ellada bölgesinde saat 23.48 sıralarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Komşuda korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Dünya
