Komşu ülkede orduya katılan kadın askerlerin yaptığı rezilliğe bakın

Komşu ülkede orduya katılan kadın askerlerin yaptığı rezilliğe bakın
Güncelleme:
Komşu ülkede orduya katılan kadın askerlerin yaptığı rezilliğe bakın
Irak ordusunun kadın asker mezuniyet töreninde kursiyerler, dayanıklılık gösterisi için canlı yılan ve güvercin yedi. Tepki çeken görüntüleri, törene katılan aileler ise gururla izledi.

Irak ordusunda eğitimini tamamlayan kadın askerler için düzenlenen mezuniyet töreninde sıra dışı anlar yaşandı. Dayanıklılıklarını sergilemek isteyen kursiyerler, ailelerinin gözü önünde canlı yılan ve güvercin yiyerek güçlerini kanıtlamaya çalıştı.

GÜVERCİNİ PARÇALAYIP YEDİLER

Törenden sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, kadın askerlerin canlı güvercinleri elleriyle parçalayıp hızla yedikleri anlar dikkat çekti. İzleyenlerin büyük bir kısmı bu sahneleri eleştirirken, törende bulunan aileler ise olayları gururla takip etti. Görüntüler, tartışmaları da beraberinde getirdi.

