Haberler

Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar

Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar Haber Videosunu İzle
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD-İsrail-İran geriliminin sürdüğü dönemde Yunanistan, 20-26 yaş arası kadınları 12 ay süreli gönüllü askerlik için davet eden bir tanıtım videosu yayımladı.

ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaşın bölgedeki güvenlik endişelerini artırdığı bir dönemde Yunanistan'dan dikkat çeken bir adım geldi. Yunan Ordusu, kadınları gönüllü askerlik hizmetine davet eden bir tanıtım videosu yayımladı.

Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar

20-26 YAŞ ARASI KADINLARA ÇAĞRI

Paylaşılan videoda, 20 ile 26 yaş arasındaki kadınların gönüllü askerlik yapabileceği belirtildi. Program kapsamında başvuruda bulunan kadınlar, 12 ay boyunca Yunan ordusunda görev alabilecek.

Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar

ORDUDAN TANITIM VİDEOSU

Yunan Ordusu'nun yayımladığı videoda, kadınların askeri eğitim ve görevlerde aktif rol alabileceği vurgulandı. Paylaşımın, bölgede artan jeopolitik gerilimler ve güvenlik tartışmaları sürerken yapılması dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Ankara'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı

ABD, İran'da en çok buna güveniyordu! Alevlere teslim oldu
İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki

Trump'a özenip eğitim yuvasını vurdu! Türkiye'den sert tepki geldi
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı

Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı

10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
'Galatasaray'ı çok seviyorum ama...' deyip sezon sonunda ayrılığı açıkladı

"G.Saray'ı çok seviyorum ama..." deyip sezon sonunda ayrılığı açıkladı
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin
Kante'nin oturduğu evi duyanlar hayret ediyor

Kante'nin oturduğu evi duyanlar hayret ediyor
Fenerbahçe ayrılık! Bonservisi bile belli

Ali Koç'un aldığı yıldızı satıyor! İşte bonservisi