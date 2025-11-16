Haberler

Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı! İlk operasyon tamam

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı! İlk operasyon tamam
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son yılların en ağır kuralık dönemini yaşayan İran'da yağış oluşturmak için bulut tohumlama çalışmalarına başladı. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni "Bulutlarımızı çalıyorlar" diye suçlayan İran ilk bulut tohumlama uygulamasını büyük ölçüde çekilerek tuz çölüne dönüşen Urmiye Gölü'nün bulunduğu bölgede yaptı.

  • İran, Urmiye Gölü havzasında bulut tohumlama operasyonu başlattı.
  • İran'da yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre %89 azaldı ve son 50 yılın en kurak sonbaharı yaşanıyor.
  • Başkent Tahran'da yağış miktarı son yüzyılın en düşük seviyesinde ve birçok eyalet aylardır yağmur almadı.

İran Meteoroloji Kurumu, ülke genelindeki yağışların uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 89 düştüğünü açıklayarak "son 50 yılın en kurak sonbaharı"nın yaşandığını duyurdu. Başkent Tahran'da yağış miktarının son yüzyılın en düşük seviyesine gerilediği, birçok eyaletin aylarca hiç yağmur almadığı belirtildi.

URMİYE GÖLÜ HAVZASINDA İLK UYGULAMA

Resmî ajans IRNA'nın aktardığına göre ilk bulut tohumlama operasyonu, uzun süren kuraklık nedeniyle büyük ölçüde çekilerek tuz çölüne dönüşen Urmiye Gölü'nün bulunduğu bölgede yapıldı. İran'ın en büyük gölü olan Urmiye için su seviyesini artırmaya yönelik çalışmaların diğer eyaletlerde de sürdürüleceği bildirildi.

İRAN DAHA ÖNCE KARŞI ÇIKMIŞTI

Ortadoğu'da su kaynaklarının azalması ve iklim değişikliğinin etkileri, yağış oluşturma yöntemlerini ülkeler arasında bir gerginlik konusu hâline getiriyor. İranlı yetkililer, geçmiş yıllarda İsrail ve BAE'yi bulut tohumlama yoluyla "yağmura müdahale etmekle" suçlamış, bu nedenle bulutların İran'a ulaşmadan yağış bıraktığını öne sürmüştü. Devrim Muhafızları'ndan Tuğgeneral Gholam Reza Jalali, 2018'de yaptığı açıklamada, "Hem İsrail hem de başka bir ülke İran'da yağmur yağmaması için çalışıyor" ifadelerini kullanmış; o dönemde işaret edilen diğer ülkenin BAE olduğu belirtilmişti.

BULUT TOHUMLAMA NEDİR?

Bulut tohumlama, uçaklarla bulutlara gümüş iyodür veya tuz gibi partiküller püskürtülerek yağış oluşumunun tetiklenmesini amaçlayan bir yöntem. İran, geçtiğimiz yıl bu teknolojiyi artık tamamen kendi imkânlarıyla uygulayabildiğini duyurmuştu.

Meteoroloji Kurumu, ülke genelindeki yağışların uzun dönem ortalamasına göre yaklaşık yüzde 89 azaldığını belirterek "Şu anda son 50 yılın en kurak sonbaharını yaşıyoruz" açıklamasını yaptı. Başkent Tahran'da yağış miktarının son yüzyılın en düşük seviyesinde olduğu, birçok eyaletin ise aylardır tek damla yağmur almadığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bu ay yaptığı değerlendirmede kış gelmeden yağışların başlamaması hâlinde Tahran'da tahliye senaryolarının gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Türkiye'nin dev market zinciri ismini değiştirdi! Mağaza sayısı da artıyor

Türkiye'nin dev market zinciri ismini değiştirdi
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırdı
Haberler.com
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Bu dinsizler Allahın da işine karışmaya başladılar Allahın laneti zalimlerin üzerine olsun

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme62
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Ey Allah'ım bu da senin kulun ve Müslüman öyle mi

yanıt22
yanıt1
Haber YorumlarıSogun Nn:

ne alaka aq evladı zamanind Türkiye'de yapti

yanıt16
yanıt2
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Nasıl işki Allah'ın işine karışılıyor nasıl mantık O zaman sünnette olmayalım yani Allah bilemedide fazlamı yarattı kesiyoruz Millet bilimle uğraşıyor bilimle öyle yada böyle Dergâhlarda şıhlara tapmaya devamke

yanıt5
yanıt1
Haber YorumlarıBARBAROS:

Ne alaka?

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıSabır Taşı:

Bu gercekten randimanli bir seklide yapilabiliyorsa Dünyanin sonunu getirir . Ac gözlü insan oglu hic akillanmiyor hic ögrenmiyorum malesef.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

su savaşları başladı . yeni bölümleri yeni ülkeler katılıyor

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
E-Devlet'te bu detaya mutlaka dikkat! Ufak bir hata emekliliğinizi yakabilir

Mutlaka e-Devlet'ten kontrol edin! Bu hata emekliliğinizi yakabilir
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
Şanlıurfa'da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı

Küçük çocuğun ellerini bağlayıp kompresörle hava bastılar
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
E-Devlet'te bu detaya mutlaka dikkat! Ufak bir hata emekliliğinizi yakabilir

Mutlaka e-Devlet'ten kontrol edin! Bu hata emekliliğinizi yakabilir
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
Şanlıurfa'da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı

Küçük çocuğun ellerini bağlayıp kompresörle hava bastılar
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Fenerbahçe'ye Szymanski'den can sıkıcı haber! Kaçıracağı maçlar belli oldu

Fenerbahçe'nin yıldızı iki kritik maçta forma giyemeyecek
Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına gönderme

Kaos bitmiyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına olay gönderme
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Avrupa basını, Bizim Çocuklar'ın başarısını konuşuyor

Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.