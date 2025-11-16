Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı! İlk operasyon tamam

İran Meteoroloji Kurumu, ülke genelindeki yağışların uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 89 düştüğünü açıklayarak "son 50 yılın en kurak sonbaharı"nın yaşandığını duyurdu. Başkent Tahran'da yağış miktarının son yüzyılın en düşük seviyesine gerilediği, birçok eyaletin aylarca hiç yağmur almadığı belirtildi.

URMİYE GÖLÜ HAVZASINDA İLK UYGULAMA

Resmî ajans IRNA'nın aktardığına göre ilk bulut tohumlama operasyonu, uzun süren kuraklık nedeniyle büyük ölçüde çekilerek tuz çölüne dönüşen Urmiye Gölü'nün bulunduğu bölgede yapıldı. İran'ın en büyük gölü olan Urmiye için su seviyesini artırmaya yönelik çalışmaların diğer eyaletlerde de sürdürüleceği bildirildi.

İRAN DAHA ÖNCE KARŞI ÇIKMIŞTI

Ortadoğu'da su kaynaklarının azalması ve iklim değişikliğinin etkileri, yağış oluşturma yöntemlerini ülkeler arasında bir gerginlik konusu hâline getiriyor. İranlı yetkililer, geçmiş yıllarda İsrail ve BAE'yi bulut tohumlama yoluyla "yağmura müdahale etmekle" suçlamış, bu nedenle bulutların İran'a ulaşmadan yağış bıraktığını öne sürmüştü. Devrim Muhafızları'ndan Tuğgeneral Gholam Reza Jalali, 2018'de yaptığı açıklamada, "Hem İsrail hem de başka bir ülke İran'da yağmur yağmaması için çalışıyor" ifadelerini kullanmış; o dönemde işaret edilen diğer ülkenin BAE olduğu belirtilmişti.

BULUT TOHUMLAMA NEDİR?

Bulut tohumlama, uçaklarla bulutlara gümüş iyodür veya tuz gibi partiküller püskürtülerek yağış oluşumunun tetiklenmesini amaçlayan bir yöntem. İran, geçtiğimiz yıl bu teknolojiyi artık tamamen kendi imkânlarıyla uygulayabildiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bu ay yaptığı değerlendirmede kış gelmeden yağışların başlamaması hâlinde Tahran'da tahliye senaryolarının gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.