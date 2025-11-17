Koltuğu bırakmadan İsrail'e koştu, Eric Adams'tan tartışmalı veda

New York Belediye Başkanı Eric Adams, görevi devretmesine 2 ay kalmışken veda turlarına başladı. Adams ilk veda ziyaretini ise İsrail'e yaptı.

AĞLAMA DUVARINI ZİYARET

Adams, İsrail'e veda ziyaretinde Ağlama Duvarı'na giderek dua etti ve "Size belediye başkanı olarak hizmet ettim" sözleri ile tarafını bir kere daha ortaya koydu.

MAMDANİ'YE KARŞI UYARDI

NYC Başkanı Eric Adams İsrail'e olan bağlılığını onurlandırmak için Tel Aviv'de düzenlenen bir toplantıda yeni başkan Zohran Mamdani hakkında uyarıda bulundu. "Yahudi bir New Yorklu olsaydım, çocuklarım için endişelenirdim" diyen Adams ABD'de artan Yahudi düşmanlığına da dikkat çekti.

Adams, 7 Ekim'de serbest bırakılan rehineler Yarden Bibas, Bar Kuperstein ve Sagi Dekel-Chen ile bir araya geldi.

Adams koltuğunu 20 Ocak'ta Yahudi karşıtlığı ile bilinen ve yüzde 50.4 oy oranı ile seçilen Mamdani'ye devredecek.

YOLSUZLUK SUÇLAMALARI NEDENİYLE ADAY OLMAMIŞTI

Eric Adams seçimlere beş hafta kala adaylıktan çekilmişti ve kararına gerekçe olarak geleceği hakkında sürekli yayımlanan "medya spekülasyonlarını" göstermişti.

2022'de Demokrat Parti'den seçilen Adams, hakkında rüşvet ve dolandırıcılık iddialarının ortaya atılmasının ardından yarışa bağımsız aday olarak katılıyordu.

Adams hakkındaki iddianamenin büyük bölümü Türk iş insanları ile ilişkilerine yönelik suçlamalardan oluşuyordu.