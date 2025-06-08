Kolombiyalı Senatör Miguel Uribe Silahlı Saldırıya Uğradı

(ANKARA) - Kolombiya'da, gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde başkan adayları arasında öne çıkan Kolombiyalı Senatör Miguel Uribe, ülkenin başkenti Bogota'da silahlı saldırıya uğradı. Yakınları Uribe'nin, hastanede yaşam savaşı verdiğini söyledi. Uribe'ye silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerin gözaltına alındığı duyuruldu.

Demokratik Merkez Partisi'nin 2026 genel seçimlerindeki başkan adaylarından biri olarak öne çıkan 39 yaşındaki Senatör Miguel Uribe, başkent Bogota'nın batısındaki Modelia Mahallesi'nde yürüttüğü seçim kampanyasında konuşma yaparken silahla vuruldu.

Demokratik Merkez Partisi'nden yapılan açıklamada, saldırı kınanarak, Uribe'nin dün Fontibon'da, halka açık bir parkta bir kampanya etkinliğine ev sahipliği yaparken silahlı kişiler tarafından arkasından vurulduğunu bildirdi. Parti, Uribe'nin durumu hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

Uribe'nin eşi Maria Claudia Tarazona, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Uribe'nin "yaşam savaşı verdiğini" yazdı.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, senatörün ailesinin acısını paylaştığını belirterek, Uribe'ye yapılan saldırıyı kınadı. Petro, "Hayata saygı gösterin, bu kırmızı çizgidir. Kolombiya kendi çocuklarını öldürmemeli" ifadelerini kullandı.

Kolombiya hükümeti ise olayla ilgili bilgi verenlere yaklaşık 730 bin dolar ödül vereceğini açıkladı.

Olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı

Kolombiya Devlet Başkanlığı, bir açıklama yayınlayarak, hükümetin şiddet içeren bu saldırıyı, "kategorik ve güçlü bir şekilde" reddettiğini ve kınadığını belirterek, meydana gelen olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kolombiya güvenlik güçleri de Uribe'ye silahlı saldırı düzenleyen iki şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Güvenlik güçleri, saldırıya karışan başka kişi ve kişiler olup olmadığı araştırıyor.

Bu arada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin, Senatör Uribe'ye yönelik, "suikast girişimini mümkün olan en güçlü şekilde kınadığını" belirterek, şiddet olaylarından Devlet Başkanı Petro'nun "kışkırtıcı söylemini" sorumlu tuttu.

Uribe, Kolombiya'nın önde gelen ailelerinden birine mensup

Henüz partisinin resmi başkan adayı olmayan Senatör Uribe, Kolombiya'nın önde gelen ailelerinden birine mensup. Babası bir işadamı ve sendika lideri olan Uribe'nin annesi gazeteci Diana Turbay, 1990 yılında kartel lideri Pablo Escobar'ın emrindeki silahlı bir grup tarafından kaçırılmıştı. Diana Turbay, 1991 yılında bir kurtarma operasyonu sırasında hayatını kaybetmişti.