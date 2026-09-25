Kolombiya, İran'la diplomatik bağlarını 19 Eylül'de güvenlik gerekçesiyle sonlandırdı

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KOLOMBİYA Dışişleri Bakanlığı, ulusal ve bölgesel güvenlik gerekçeleriyle İran ile diplomatik ilişkilerin 19 Eylül itibarıyla resmen kesildiğini bildirdi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran ile diplomatik ilişkilerin 19 Eylül tarihi itibarıyla resmen sonlandırıldığı belirtildi. Söz konusu kararın, ülkenin ulusal ve bölgesel güvenliği ile sınır ötesi suçlarla mücadeleye yönelik dış politika ilkeleri çerçevesinde alındığı ifade edildi.

Açıklamada, İran hükümetinin uluslararası terör grupları ve Kolombiya'nın güvenliğini tehdit eden 'narko-terör' örgütleriyle bağlantısı olduğuna dair iddialara değinilerek, "Bu yaşanan olaylar Kolombiya'nın İran hükümetine olan güvenini sarsmıştır" denildi.

Diplomatik ilişkilerin kesilmesinin konsolosluk ilişkilerinin sonlandırılması anlamına gelmediği vurgulanan açıklamada, diplomatik ve konsolosluk ilişkilerine dair Viyana Sözleşmesi uyarınca konsolosluk temaslarının devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı