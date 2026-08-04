Kolombiya'da yemin töreni öncesi bombalı saldırı uyarısı

KOLOMBİYA Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 7 Ağustos'ta görevi devralacak Abelardo de la Espriella'nın yemin töreninin yapılacağı Cali kentinde bombalı saldırı düzenlenebileceği uyarısında bulundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 7 Ağustos'ta görevi devralacak seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın yemin töreninin düzenleneceği Cali kentinde onlarca ton patlayıcının olduğunu öne sürdü. Petro, "Cali'de onlarca ton patlayıcının varlığını biliyoruz. Uyuşturucu kaçakçısı gruplar, genel hayatı etkileyen olağanüstü hal ilanına gerekçe oluşturmak için terör eylemleri düzenlemek istiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yetkililer, yemin töreninin yapılacağı Cali'de her türlü şiddet olayının önüne geçilmesi amacıyla 11 bini aşkın polis ve askerden oluşan güvenlik gücünün görev yapacağını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı