Kolombiya'da Gizli Mezarlar Bulundu: 22 Ceset Çıkarıldı

KOLOMBİYA'da yapılan kazılarda 22 cesedin bulunduğu gizli mezarlar tespit edildi.

Kolombiya'da hükümet ile silahlı gruplar arasında sürdürülen diyalog kapsamında Narino'ya bağlı Samaniego, Santacruz de Guachaves ve Cumbal belediyelerinin kırsalında arama çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi. Barış Yüksek Komiserliği Ofisi'nden yapılan açıklamada, toplu mezarlardan çıkarılan 22 cesedin kimlik tespiti için sürecin başlatıldığı kaydedildi.