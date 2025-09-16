Kolombiya'da Gizli Mezarlar Bulundu: 22 Ceset Çıkarıldı
Kolombiya'da hükümet ile silahlı gruplar arasındaki diyalog süreci çerçevesinde yapılan kazılarda, Narino bölgesinde 22 cesedin bulunduğu gizli mezarlar tespit edildi. Cesetlerin kimlik tespiti için süreç başlatıldı.
KOLOMBİYA'da yapılan kazılarda 22 cesedin bulunduğu gizli mezarlar tespit edildi.
Kolombiya'da hükümet ile silahlı gruplar arasında sürdürülen diyalog kapsamında Narino'ya bağlı Samaniego, Santacruz de Guachaves ve Cumbal belediyelerinin kırsalında arama çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi. Barış Yüksek Komiserliği Ofisi'nden yapılan açıklamada, toplu mezarlardan çıkarılan 22 cesedin kimlik tespiti için sürecin başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya