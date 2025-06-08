Kolombiya'da deprem paniği! 6.4 ile sallandılar

Kolombiya'da deprem paniği! 6.4 ile sallandılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Amerika'da yer alan Kolombiya'da, 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerel saatle 08.08'de meydana gelirken; sarsıntı yerşn 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ülkede paniğe neden olduğu bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Kolombiya'da 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün, ülkenin Cundinamarka yönetim bölgesine bağlı Paratebueno kasabasının 17 kilometre kuzeydoğusu olduğu belirtildi.

PANİK YARATTI

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başta başkent Bogota olmak üzere çevre kentlerde de hissedildi. Deprem ülkede paniğe neden oldu.

CAN KAYBI YOK

Kolombiya Jeoloji Servisi sarsıntının yerel saatte 08.08'de yaşandığı bildirildi. Kolombiya basınına göre depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Merkez Bankası kritik ipucunu verdi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam

Kritik ipucu verildi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Nedeni cinler mi? Define avcılarının neden öldüğünü gösteren en iyi video

Definecilerle ilgili şehir efsanesini bitiren görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı

Cezaevinden çıkan MasterChef yarışmacısının son hali ortaya çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti

Selfi çekerken ölümle burun buruna geldiğini fark etti
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu! 15 yaşındaki çocuk gözaltında

Ülke şokta! Cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla kafasından vuruldu
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.