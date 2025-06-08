Kolombiya'da deprem paniği! 6.4 ile sallandılar

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ülkede paniğe neden olduğu bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Kolombiya'da 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün, ülkenin Cundinamarka yönetim bölgesine bağlı Paratebueno kasabasının 17 kilometre kuzeydoğusu olduğu belirtildi.

PANİK YARATTI

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başta başkent Bogota olmak üzere çevre kentlerde de hissedildi. Deprem ülkede paniğe neden oldu.

CAN KAYBI YOK

Kolombiya Jeoloji Servisi sarsıntının yerel saatte 08.08'de yaşandığı bildirildi. Kolombiya basınına göre depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.