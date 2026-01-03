Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Caracas'a füzelerle bombardıman yapılıyor

KOLOMBİYA Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, patlama sesleri duyulan Venezuela'nın başkenti Caracas'a füzelerle bombardıman yapıldığını söyledi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda Caracas bombalanıyor. Tüm dünyayı uyarın, Venezuela saldırıya uğradı. Füzelerle bombardıman yapılıyor. Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ve Birleşmiş Milletler (BM) derhal toplanmalıdır" ifadelerini kullandı.