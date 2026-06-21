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Kolombiya'dan Trump'a 'İsrail'in Lübnan'a saldırılarını durdurun' çağrısı

Kolombiya'dan Trump'a 'İsrail'in Lübnan'a saldırılarını durdurun' çağrısı
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması için ABD Başkanı Donald Trump'a çağrı yaptı. Petro, ateşkesin korunması gerektiğini vurguladı.

KOLOMBİYA Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in durdurulması için ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sanal medya hesabından İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarla ilgili açıklama yaptı. Petro, ABD'nin İran ile yürüttüğü barış müzakerelerini desteklediğini belirterek, "Ülkemin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüttüğü bu ayda, Kolombiya Cumhurbaşkanı olarak bu anlaşmayı destekliyor ve saygı duyuyorum. Çünkü bu, dünya için daha fazla 'Hayat' anlamına gelmektedir. İncil, dünya anayasaları ve insanlığın inşa ettiği uluslararası hukuk üzerine yaptığım okumalara dayanarak, bu anlaşmaya tüm uluslar tarafından saygı gösterilmesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Trump'tan, Lübnan'a saldırılar düzenleyen İsrail'i durdurmasını isteyen Petro, "İsrail devleti, egemen Lübnan Cumhuriyeti'ne füzelerle saldırmaya devam etme kararı almıştır. Bu korkunç çatışmayı sona erdirmesi için Başkan Donald Trump'ın insanlık tarafından tam olarak desteklenmesinin ve İsrail halkının, hükümetlerinin düşmanları değil, kardeşleri olabilecek komşularına saldırmayı bırakmasını sağlamada bizlere yardımcı olmasının zamanının geldiğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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