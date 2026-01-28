Haberler

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan 'Maduro' çağrısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan 'Maduro' çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun iade edilmesi gerektiğini savundu. Maduro'nun Venezuela mahkemelerinde yargılanması gerektiğini belirtti.

KOLOMBİYA Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin 3 Ocak'ta askeri müdahaleyle alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkesine iade edilmesi gerektiğini söyledi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, başkent Bogota'da yaptığı konuşmada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkesine iade edilmesi çağrısında bulunarak, Maduro'nun ABD mahkemelerinde değil, Venezuela mahkemelerinde yargılanması gerektiğini savundu. Petro, "Onu geri vermeli ve bir Venezuela mahkemesinin yargılamasına izin vermeliler. Çünkü Latin Amerika medeniyeti, Avrupa-Anglosakson medeniyetinden farklıdır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile 3 Şubat'ta Beyaz Saray'da görüşmesi planlanan Petro, 3 Ocak'ta Caracas'a düzenlenen hava saldırısını 'Bolivar'ın vatanına saldırı' olarak niteledi. Bu operasyonun 'tarihi bir iz' bıraktığını vurgulayan Petro, "Maduro, bir ABD hapishanesinde ölse bile bu iz silinmeyecek ve asla unutulmayacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı

Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de büyük ters köşe! 'Golcü gelecek' derken yıldız isim gidiyor

F.Bahçe'de büyük ters köşe! "Golcü gelecek" derken yıldız isim gidiyor
Denizaltıda 9 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Ülke tarihine geçti! Baskın yapılan denizaltıdan neler çıktı neler
Gidecek mi kalacak mı? Jhon Duran son kararını verdi

Gidecek mi kalacak mı? Son kararını verdi
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak

Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Fenerbahçe'de büyük ters köşe! 'Golcü gelecek' derken yıldız isim gidiyor

F.Bahçe'de büyük ters köşe! "Golcü gelecek" derken yıldız isim gidiyor
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
46 ilde dev operasyon! 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı

46 ilde dev operasyon! 151 şüphelinin telefonundan aynı uygulama çıktı