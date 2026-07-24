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Köln'de çıkan kavgada beş kişi yaralandı

Köln'de çıkan kavgada beş kişi yaralandı
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Haber: İlhan Baba (KÖLN) – Almanya'nın Köln kentindeki Poller Wiesen'de iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Haber: İlhan Baba

(KÖLN) – Almanya'nın Köln kentindeki Poller Wiesen'de iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan biri ağır yaralı olarak acil ameliyata alınırken, polis olay yerinde bıçak ve demir çubuk ele geçirdi. Olayın nedeni araştırılıyor.

Almanya'nın Köln kentindeki Poller Wiesen bölgesinde iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan biri acil ameliyata alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Polis sözcüsünün verdiği bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İlk belirlemelere göre olaya 5 ila 10 kişi karıştı.Kavgada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve acil ameliyata alındığı bildirildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, polis ekipleri olay yerinde bir bıçak ile demir çubuk ele geçirdi.Kavganın çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, Köln Polisi olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA
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