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KKTC Sağlık Bakanı Dinçyürek adaylıktan çekilip istifa edeceğini açıkladı

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KKTC Sağlık Bakanı Dinçyürek adaylıktan çekilip istifa edeceğini açıkladı
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KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, milletvekili adaylığından çekildiğini ve Sağlık Bakanlığı görevinden istifa edeceğini açıkladı. UBP'nin aday belirleme oylamasında sonuçlara 17 itiraz yapıldı; oyların polis gözetiminde yeniden sayılmasına karar verildi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, milletvekili adaylığından çekildiğini ve görevinden istifa edeceğini duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de (KKTC) Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP), 6 Aralık'ta yapılacak erken genel seçimler öncesinde gerçekleştirdiği milletvekili aday belirleme ve sıralama seçimi, sonuçlara yönelik itirazlar nedeniyle tamamlanamadı. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda dün ilk kez dijital sistemle gerçekleştirilen oylamanın ardından açıklanan sonuçlara 17 ayrı itiraz yapıldı. İtirazlar üzerine salonda tartışmalar yaşanırken, Seçim Divanı Başkanı Hüseyin Paşa, dijital oylama verilerinin eş zamanlı olarak Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) da teslim edildiğini açıkladı. Tartışmaların devam etmesi üzerine Paşa, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

DİNÇYÜREK'TEN İSTİFA AÇIKLAMASI

UBP Gazimağusa Milletvekili ve Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, milletvekili adaylığı belirleme ve sıralama seçimlerinin ardından açıklama yaptı. Dinçyürek, seçim sonuçlarını saygıyla karşıladığını belirterek, "Üç buçuk yıldır gurur ve başarıyla yürüttüğüm Sağlık Bakanlığı görevimden istifamı Sayın Başbakan'a sunacağım" dedi.

SANDIKLAR YENİDEN SAYILACAK

Gece boyunca süren görüşmelerin ardından oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Sandıkların Atatürk Spor Salonu'nda polis gözetiminde açılarak yeniden sayılması ve itirazların değerlendirilmesinin ardından aday sıralamasının kesinleştirilmesi bekleniyor.

DİJİTAL SİSTEME İNCELEME ÇAĞRISI

KKTC Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar da yaptığı açıklamada, UBP'nin ilk kez kullandığı dijital oylama sisteminin bağımsız, teknik ve hukuki incelemeye tabi tutulmasını istedi. Akpınar, yazılımın güvenilirliğinin, oy kayıtlarının ve sandıkların muhafaza koşullarının incelenmesi gerektiğini belirterek, seçim sonuçlarına ilişkin soru işaretlerinin şeffaf biçimde giderilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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