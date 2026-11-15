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KKTC Meclis Başkanı Öztürkler, 43. yıl dönümünde DEVA Genel Başkanı Babacan'ı kabul etti

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KKTC Meclis Başkanı Öztürkler, 43. yıl dönümünde DEVA Genel Başkanı Babacan'ı kabul etti Haber Videosunu İzle
KKTC Meclis Başkanı Öztürkler, 43. yıl dönümünde DEVA Genel Başkanı Babacan'ı kabul etti
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KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC'nin kuruluşunun 43'üncü yıl dönümünde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve heyetini kabul etti. Kabulde DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal ile Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan da yer aldı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC'nin kuruluşunun 43'üncü yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa'da bulunan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal ile Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan da yer aldı.

Görüşmede, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay ile Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu da hazır bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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