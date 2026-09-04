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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, BM Temsilcisi Diagne ile Görüştü

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, BM Temsilcisi Diagne ile Görüştü
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KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Khassim Diagne ile Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede güncel gelişmeler ve BM Barış Gücü'nün Ada'daki faaliyetleri ele alındı.

(ANKARA) - KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne ile bir araya geldi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne ile Bakanlıkta görüştü. İki taraftan heyetlerin de yer aldığı görüşmede, güncel gelişmeler ve BM Barış Gücü'nün Ada'daki faaliyetleri ele alındı."

Kaynak: ANKA
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