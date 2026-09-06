Girne'de gemi kazasında ölü sayısı 14'e yükseldi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarındaki gemi kazasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı14'e çıkarken kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan gemideki kayıp yolculara yönelik arama kurtarma çalışmalarında 6'ncı naaşa ulaşıldı. Ulaşılan naaşla gemide hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldi. Kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı