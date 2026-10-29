KKTC'de Cumhuriyet'in 103'üncü yılı Lefkoşa başta olmak üzere törenlerle kutlandı

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TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefkoşa başta olmak üzere ilçe ve bucaklarda düzenlenen törenlerle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla KKTC genelinde kutlama programları gerçekleştirildi. Başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi törene; KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin yanı sıra çok sayıda siyasi ve vatandaş katıldı.

Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayraklar göndere çekildi. Tören kapsamında Cumhurbaşkanı Erhürman ile Büyükelçi Başçeri anıt özel defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, anıt özel defterine yazdığı mesajda Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlılık, cesaret ve ileri görüşlülüğünün bugün de yol göstermeye devam ettiğini belirtti. Kıbrıs Türk halkının, Türkiye Cumhuriyeti'nin açtığı aydınlık yolda ilerlemeyi sürdüreceğini vurgulayan Erhürman, halkın huzur, güvenlik ve refahını gözeterek ülkeyi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırma kararlılığını ifade etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Lefkoşa'nın yanı sıra İskele, Lefke, Mehmetçik, Akdoğan ve Geçitkale ile diğer tüm ilçe ve bucaklarda da törenlerle gerçekleştirildi. Bölge genelindeki etkinliklerde çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ile şiir dinletileri yer alırken, bazı bölgelerde kortej yürüyüşleri ve çeşitli gösteriler düzenlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı