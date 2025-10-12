KKTC'de çiğ köfte festivali

ADIYAMAN Dernekler Federasyonu ve KKTC Tüm Adıyamanlılar Derneği tarafından düzenlenen Çiğ Köfte Festivali Girne'de gerçekleştirildi.

Adıyaman Dernekler Federasyonu ile KKTC Tüm Adıyamanlılar Derneği tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Çiğ Köfte Kültür Festivali, Girne Boğaz Piknik Alanı'nda yöresel halk oyunları ve mahalli sanatçıların katılımı ile gerçekleştirildi. Festivale, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın katıldı.

Etkinlikte KKTC'den ve Türkiye'den bazı milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, dernek üyeleri ve çok sayıda bölge sakini yer aldı. Müzik ve halk dansları gösterilerinin gerçekleştirildiği festivalde, ziyaretçilere yaklaşık 5 ton çiğ köfte ikram edilirken, Adıyaman kültürünü tanıtan stantların da hazırlandığı görüldü.

Festivalde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın konuşma yaptı.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YAŞAYACAK, GÜÇLENECEK

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, festivalde yaptığı konuşmada, Adıyamanlıların düzenlediği bu anlamlı etkinliğin kültürel bağları güçlendirdiğini belirterek, "Kıbrıs vatandır, kültürdür, maneviyattır. Osmanlı döneminden kalan bir mirastır ve bu miras hepimizin emanetidir" dedi.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin Türkiye ile omuz omuza verildiğini vurgulayan Tatar, "Bugün burada bir aradaysak, bu kardeşlik, bu vatan sevgisi sayesindedir. Adıyaman'dan gelen kardeşlerimizin torunları, bu topraklarda artık bizimle aynı kültürü paylaşarak geleceğe birlikte yürüyor" ifadelerini kullandı.

Tatar, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan çatışmalara ve adaletsizliklere dikkat çekerek, Türkiye'nin desteğinin Kıbrıs Türk halkı için hayati önemde olduğunu kaydetti. Tatar, "Biz bu coğrafyada güçlü kalmak zorundayız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk dünyasında KKTC'yi temsil ettirdiğini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artık Türk dünyasının en güneydeki kalesi olarak yerini aldığını söyleyen Tatar, "Yanımızda 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti vardır" açıklamasında bulundu.

'TÜRK ASKERİNİN ADADAKİ VARLIĞI BARIŞIN TEMİNATIDIR'

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'yla Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğunu hatırlatarak, "Türk askerinin adadaki varlığı barışın, huzurun ve güvenin teminatıdır. Bu, bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.

Tatar, Türkiye'nin yatırımları ve desteğiyle KKTC'nin altyapı, ekonomi, turizm ve yükseköğretim alanlarında hızla geliştiğini, ülkenin Doğu Akdeniz'de emin adımlarla geleceğe yürüdüğünü bildirdi.

'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN GERİ ADIM YOK'

Kıbrıs'ta kalıcı bir çözümün ancak egemen eşit iki devletin iş birliğiyle mümkün olduğunu ve bu vizyondan geri adım atmayacaklarını dile getiren Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaşayacak, güçlenecek. Hiçbir güç bizi ana vatanımız Türkiye'den koparamayacaktır" ifadelerini kulandı.

Konuşmasının sonunda Tatar, tüm katılımcılara teşekkür ederek, etkinliğin birlik, dayanışma ve kardeşlik ruhuna katkı sağlamasını temenni etti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MİLLİ DAVAMIZDIR

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, festivalde yaptığı konuşmada, Adıyamanlılarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Yılmaz, Adıyaman'ın huzur, medeniyet ve maneviyat şehri olduğunun altını çizerek, "Adıyaman bizim gönlümüzde farklı bir yere sahip. Adıyaman her zaman hükümetimizin en büyük desteği bulduğu şehirlerden biri oldu. Biz de buna layık olmaya çalıştık. Üniversitelerinden yollarına, hastanelerinden altyapısına kadar Adıyaman'ı adeta yeniden inşa ettik" diye konuştu.

'DEPREMİN YARALARINI SARIYORUZ'

2023'te yaşanan büyük deprem felaketine değinen Yılmaz, Adıyaman'ın en fazla etkilenen illerden biri olduğunu kaydetti. Yılmaz, "Depremin yaralarını sarıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Yıl sonu itibarıyla 11 ilde 450 bini aşkın hak sahibine evleri teslim edilmiş olacak. Böylece şehirlerimiz gelecekte yaşanabilecek afetlere karşı çok daha dirençli hale geliyor" açıklamasında bulundu.

Konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan yatırımlardan da söz eden Yılmaz, "Ercan Havalimanı'nı açtık, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve millet bahçesi inşa ediyoruz, su projesini sulama aşamasına taşıdık, Lefkoşa yeni devlet hastanesiyle birlikte birçok alanda yatırımlarımız sürüyor" dedi.

Yılmaz, Türkiye ile KKTC arasındaki sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri alanında iş birliği çalışmalarının da sürdüğünü söyleyerek, "Bu projeler tamamlandığında, hem Türkiye hem KKTC vatandaşları sağlık hizmetlerinden karşılıklı olarak yararlanabilecek" ifadelerini kullandı.

'ARTIK FEDERASYON DEFTERİ KAPANDI'

Kıbrıs konusunda Türkiye'nin politikasının açık olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "İki devletli bir çözümü savunuyoruz. Elli yıl denenip sonuç alınamayan yöntemlerin yeniden gündeme getirilmesini doğru bulmuyoruz. Federasyon defteri kapanmıştır. Artık gerçekleri konuşmanın zamanı gelmiştir" diye konuştu.

Yılmaz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeği vardır ve bu gerçeği kimse yok sayamaz" diyerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da her uluslararası platformda bu politikayı kararlılıkla savunduğunu hatırlattı.

KKTC'nin gelişmesi, güçlenmesi ve halkın refahının artırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildiren Yılmaz, "İki devletli çözüm, Kuzey Kıbrıs'ın bağımsızlığı ve egemenliği nasıl milli davamızsa, kalkınması ve refahı da milli davamızdır" dedi.

Yılmaz konuşmasının sonunda, birlik, huzur ve dayanışma vurgusu yaparak, "Bir olacağız, beraber olacağız, hep birlikte bu yolda devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.