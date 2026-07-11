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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman taburcu oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman taburcu oldu
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Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bu sabah taburcu edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre istirahat edeceği açıklandı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın bu sabah taburcu olduğu bildirildi.

Dün akşam saatlerinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman taburcu oldu. Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Erhürman'ın tüm tetkiklerinin olumlu sonuçlandığı ve hekimlerinin tavsiyesi doğrultusunda bir süre istirahat edeceği açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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