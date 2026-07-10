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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Etkinlikte Fenalaştı

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Etkinlikte Fenalaştı
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bir etkinlik sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Göğüs ağrısı ve soğuk terleme şikayetiyle tedavi altına alınan Erhürman'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın bir etkinlikte fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, eski Cumhurbaşkanlığı Binası'nda katıldığı bir etkinlik sırasında rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Göğüs ağrısı ve soğuk terleme şikayeti üzerine tedbir amacıyla hastaneye sevk edilen Erhürman'ın ilk tetkiklerinin tamamlandığı belirtildi.

Kontrol amacıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne kaldırılan Cumhurbaşkanı Erhürman'ın genel durumunun iyi olduğu, ileri tetkik ve gözlem sürecinin devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman hastaneye kaldırıldı
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