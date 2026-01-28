Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, GKRY lideri Hristodulidis ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile BM temsilcilerinin katılımıyla ara bölgede bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile ara bölgede bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne'nin ev sahipliğinde ara bölgede bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmenin yaklaşık 2 saat sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
