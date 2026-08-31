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Erhürman: Hata ve ihmaller ortaya çıkarılacak

Erhürman: Hata ve ihmaller ortaya çıkarılacak
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarındaki gemi kazasına ilişkin yazılı açıklama yaparak, acının büyük olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve tüm hata, yanlış, ihmal ile kusurların ortaya çıkarılarak kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Erhürman, yaşananların idari açıdan bir dönüm noktası olması gerektiğini vurguladı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, tüm hata ve ihmallerin ortaya çıkarılacağını belirterek, "Arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, dün Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Erhürman, acının sözcüklerle anlatılamayacak kadar büyük olduğunu belirterek, tüm hata ve ihmallerin ortaya çıkarılacağını bildirdi.

Erhürman, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydederek, "Yaşananlar bir hafta sonra unutulacak mı? Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki asla! Annelerini arayan çocukların, çocuklarını arayan annelerin feryatları kulaklarımızdan gitmeyecek! Öncesinde, sonrasında, hangi aşamada olursa olsun, hata, yanlış, ihmal, kusur, ne varsa hepsi ortaya çıkarılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Pek çok gazeteci ve uzman sorular sıralıyor. Çok da doğru yapıyor. Yanıtsız bırakmamak idarenin görevidir. Net bilgiye ulaşılır ulaşılmaz, mümkün olduğunca hızlı ve doğru zamanda soruların yanıtlanması sağlanacak. Arama kurtarma çalışmaları son ana kadar aralıksız devam edecek. 'Kaçıncı kez' sorusunu duyuyorum ama bu kez yaşananlar, artık, idari açıdan bir dönüm noktası olmak zorundadır. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, henüz ulaşılamayan kişilerin ailelerine sabır, sahada cansiparane çalışan görevlilere de kolaylık diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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