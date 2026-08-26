KKTC ve GKRY Liderleri Ara Bölgede Bir Araya Geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis, ara bölgede gerçekleştirdikleri görüşmede Kıbrıs sorunundaki güncel gelişmeleri ele aldı. Görüşmenin ardından iki liderin açıklama yapması bekleniyor.
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, ara bölgede gerçekleştirdikleri görüşmede bir araya geldi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in ara bölgedeki görüşmesi saat 16.00'da resmen başladı. İki liderin Kıbrıs sorununa ilişkin güncel gelişmeleri ele almak üzere bir araya geldiği bildirildi. Temasların tamamlanmasının ardından liderlerin konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.