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Erhürman ve Hristodulidis Lefkoşa'da görüştü

Erhürman ve Hristodulidis Lefkoşa'da görüştü
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis, BM himayesinde Lefkoşa'daki ara bölgede yaklaşık 3 saat süren yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler, görüşmelerini haftada bir kez yoğunlaştırma ve Sivil Toplum Danışma Organı üyelerinin yarın açıklanması konusunda mutabık kaldı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Lefkoşa'daki ara bölgede bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis bugün Lefkoşa'daki ara bölgede görüştü. Ara bölgede gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşmede, Erhürman'a Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana eşlik etti. Liderler daha sonra baş başa görüşme de gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü tarafından yapılan açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY lideri Hristodulidis'in bugün BM himayesinde, BM Koruma Bölgesi'nde yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İki lider, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'e, kısa süre önce Ada'ya gerçekleştirdiği ziyaretin yanı sıra Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabalara verdiği sürekli destek ve gösterdiği bağlılık nedeniyle en derin takdirlerini bir kez daha ifade etti. Görüşmede liderler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Ada'ya gerçekleştirdiği son ziyarette belirlenen yol haritası doğrultusunda kaydedilen ilerlemeyi değerlendirdi. Görüşmelerini yoğunlaştırma, haftada bir kez ve koşulların gerektirmesi halinde daha sık bir araya gelme konusunda mutabakata vardılar. Ayrıca, Sivil Toplum Danışma Organı Yönlendirme Komitesi üyelerinin yarın açıklanması konusunda da anlaşmaya vardılar."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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