Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan BM ziyareti değerlendirmesi: Atraksiyon çok, ciddiyet eksik

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan BM ziyareti değerlendirmesi: Atraksiyon çok, ciddiyet eksik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ziyaretinin ardından başlayan tartışmalara ve sürece ilişkin, “Her türlü atraksiyon var. Her şey fazlasıyla var, bir ciddiyet eksik” değerlendirmesinde bulundu.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ziyaretinin ardından başlayan tartışmalara ve sürece ilişkin, "Her türlü atraksiyon var. Her şey fazlasıyla var, bir ciddiyet eksik" değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres'in ziyareti sonrası sürece dair açıklama yaptı. Güney ve kuzeyde farklı atraksiyonlar yaşandığını ifade eden Erhürman, fotoğraflar üzerinden yapılan yorumlara, protokol dışı ziyaretlere ve iç politikaya yönelik manipülasyonlara dikkati çekti. Süreçte ciddiyet eksikliği olduğunu vurgulayan Erhürman, "Her türlü atraksiyon var! Güneyde, kuzeyde fotoğraflar üzerinden tribüne açıklamalar, vücut dili çalışmaları, protokol bilmeyen ziyaretler... İç politika için manipülasyonlar, ezberler, daha neler neler... Her şey fazlasıyla var, bir ciddiyet eksik" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında 5+1 görüşmelerine de değinen Erhürman, ilgili metinlerin yorum yoluyla değiştirilme çabaları olduğunu belirtti. Halkın çözüm iradesinin ve verilen sözlerin kendileri için yol gösterici olduğunun altını çizen Erhürman, "Görüşmek isteyen herkesle doğru çerçeve içinde görüşüp, dinlemek isteyen herkese anlatarak yolumuza çok çalışarak ve ciddiyetle devam ediyoruz. Çocuklarımız için..." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti

İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylül ayında kiralık ev projemize başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kiralık konut müjdesi! Detayları paylaştı

Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuklarının gözü önünde kahreden veda

Bu acıya yürek dayanmaz! Babaları son nefesini gözlerinin önünde verdi
115 yıllık tarihi kulüp resmen iflas etti! Artık sadece anılardalar

115 yıllık tarihi kulüp resmen iflas etti! Artık sadece anılardalar
Şarkıcı Güllü’nün ölümünde soruşturma tamamlandı: Kızı 1 numaralı sanık

Güllü’nün ölümünde soruşturma tamamlandı: 1 numaralı sanık en yakını

Olay iddia: Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek maaş

Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek dev maaş
Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronları Uzunçayır'a taşınıyor

İstanbul'da bir dönemin sonu! Bu görüntü tarih oluyor

Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu? Eşinden olay paylaşım

Cem Küçük tutuklandı, yapılan paylaşım bomba: Sıra size de gelecek
Galatasaray'dan 10 numara transferinde büyük ters köşe: Batrakov ile anlaşıldı

10 numara transferinde büyük ters köşe: Anlaşma resmen sağlandı