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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Temsilcisi Cuellar ile Görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Temsilcisi Cuellar ile Görüştü
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti. Görüşmenin ardından Cuellar, verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, BM Genel Sekreteri Guterres'in adaya gelerek liderlerle ayrı ayrı görüşeceğini ve Kıbrıs sorununda kapsamlı müzakere sürecinin yeniden başlamasına katkı sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile görüştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti. Cuellar'ı, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan ikili görüşmenin ardından Cuellar açıklamasında, Erhürman ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. BM Genel Sekreteri Guterres'in bugün öğleden sonra adaya geleceğini hatırlatan Cuellar, Guterres'in yarın liderlerle ayrı ayrı görüşmeler yapacağını, akşam saatlerinde ise ortak bir akşam yemeğinde bir araya geleceklerini bildirdi.

Cueallar, Genel Sekreter Guterres'in ziyaret kapsamında liderleri dinleyeceğini ve ziyaret amacının BM'nin, Kıbrıs'taki iyi niyet misyonunu sürdürmek olduğunu belirtti. Cuellar, "Guterres, Kıbrıs sorununa ilişkin yürütülen çabalara destek vermek ve kapsamlı bir müzakere sürecinin yeniden başlayabilmesi için katkı sağlamayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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