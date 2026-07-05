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KKTC Başbakanı Üstel: Kıbrıs Türk halkına yönelik hiçbir saldırının cevapsız kalmasına izin vermeyeceğiz

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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs'ta bir KKTC vatandaşına yapılan saldırıyı kınayarak, etnik nefretten kaynaklanması halinde bunun toplumsal barışı hedef alan bir nefret suçu olacağını belirtti ve faillerin adalet önüne çıkarılmasını istedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkına yönelik hiçbir saldırının cevapsız kalmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde KKTC vatandaşına yapılan saldırıyı kınadı. Saldırının etnik nefretten kaynaklanması halinde bunun yalnızca bireysel bir suç değil, toplumsal barışı hedef alan ciddi bir nefret suçu da olacağını belirten Üstel, Kıbrıs Türk halkına yönelik hiçbir saldırının cevapsız kalmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Üstel, Rum makamlarından olayın şeffaf bir şekilde ele alınmasını ve faillerin bir an önce adalet önüne çıkarılmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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