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KKTC Başbakanı Üstel: Arama faaliyetlerimiz 7 gün 24 saat kesintisiz sürüyor

KKTC Başbakanı Üstel: Arama faaliyetlerimiz 7 gün 24 saat kesintisiz sürüyor
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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarındaki gemi kazası sonrası kayıplar için yürütülen arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. TCG Alemdar'ın bölgede olduğunu, TCG Işın'ın yakıt ikmali için geçici ayrıldığını ve döneceğini ifade eden Üstel, İstanbul'da özel şirketlerle etkinliği artıracak raporların değerlendirildiğini, operasyonun durdurulmadığını vurguladı. Hükümetin tüm imkanları seferber ettiğini söyledi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, "Arama faaliyetlerimiz 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam etmektedir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kayıplara ulaşmak amacıyla sürdürülen arama çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirten Üstel, "Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG Alemdar, bölgede arama faaliyetlerini sürdürmektedir. Operasyonda görev yapan TCG Işın ise yakıt ikmali amacıyla geçici olarak görev bölgesinden ayrılmıştır. Yakıt ikmalinin tamamlanmasının ardından çalışmalarına devam edecektir. Her iki gemimiz de derin sularda yürütülen arama faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli teknik imkan ve kabiliyetlere sahiptir. Operasyonun sürekliliğinin sağlanması amacıyla gemilerimizin yakıt ikmali, bakım ve diğer teknik ihtiyaçlarının karşılanması gereken durumlarda, görev değişimleri dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek ve arama faaliyetleri kesintisiz şekilde sürdürülecektir. Bununla birlikte, arama çalışmalarının daha da etkin hale getirilmesi amacıyla İstanbul'da, derin sularda arama ve kurtarma kabiliyeti yüksek özel şirketlerle yürütülebilecek çalışmalara ilişkin hazırlanan raporları bugün değerlendirmektedir. Dolayısıyla söz konusu olan arama çalışmalarının durdurulması değil, tam tersine mevcut imkanların daha da güçlendirilerek çalışmaların etkinliğinin artırılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Üstel, hükümet olarak kayıplara ulaşmak için gerekli tüm imkanların devreye alınmasına yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini söyleyerek, "Arama faaliyetlerimiz 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam etmektedir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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