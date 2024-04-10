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"Kızıl inek" kehaneti yeniden gündemde! Mescid-i Aksa'da Üçüncü Tapınak'ı inşa etmek istiyorlar

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2022 yılında ABD'nin Teksas eyaletinde bulunup İsrail'e getirilen ve geçtiğimiz günlerde sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan kızıl ineklerin, Kudüs'te Üçüncü Tapınak'ın inşa edilmesini konu alan antik bir 'kehaneti' gerçekleştirmek adına yakın zamanda kurban edileceği iddia ediliyor.

Bazı Yahudi mezhepleri, 'kızıl ineğin' ortaya çıkışıyla Mescid-i Aksa'nın yakında yıkılacağını ve Üçüncü Tapınak'ın inşa edileceğini savunuyor. Buna göre, 'tamamen kızıl, kusursuz, özürsüz, iki yaşını doldurmuş' düvenin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Zeytin Dağı bölgesinde Mescid-i Aksa'ya bakan bir arazide kurban edilmesi gerekiyor.

3. TAPINAK KEHANETİ

İsrailli aşırı dinci grupları heyecanlandıran 3. Tapınak kehaneti 2 bin yıl önce inşa edilen Süleyman Tapınağı'na dayanıyor. Ancak bu kehanetin gerçekleşmesi ve Yahudilerin tapınakta ibadet edebilmeleri için günahlarından arınmaları gerekiyor. Bu arınma ritüeli için Tevrat, kırmızı inekleri işaret ediyor.

KIZIL İNEKLERİ SEREMONİYLE KARŞILADILAR

Yahudi gruplar yıllarca Tevrat'ta tarif edilen inekleri aradılar. Ancak bu arayışları, 2022 yılında tarife uyan ineklerin Teksas'ta bulunmasıyla sonlandı. Bazılarının genetik müdahaleyle tarife uydurulduğunu iddia ettiği inekler kısa süre içerisinde İsrail'e getirildi. 3. Tapınağın inşasını hedef edinen İsrailli "Tapınak Enstitüsü" 15 Eylül 2022'de Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalaanı'nda inekleri bir seromoniyle karşıladı.

"BİR KIZIL İNEK NİSAN YA DA MAYIS AYINDA KURBAN EDİLECEK"

Dünya çapında kriz yaratma potansiyeli bulunan "Kızıl inek" kehaneti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sosyal medyada dolaşıma giren fotoğrafıyla yeniden gündem oldu. Yapay zeka ile oluşturulduğu düşünülen fotoğrafta Netanyahu'nun yanında bir kızıl inek bulunuyor. Peki bu kare hangi amaçla servis edildi? Bazı çevreler, Teksas'tan getirilen hayvanlardan birinin nisan ya da mayıs ayı içerisinde kurban edileceğini öne sürüyor.

'Kızıl inek' kehaneti yeniden gündemde! Mescid-i Aksa'da Üçüncü Tapınak'ı inşa etmek istiyorlar

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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