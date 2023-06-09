Yüzen Rus turisti parçalayan köpekbalığı dövülerek öldürüldü

Rus turist Vladimir Popov'un Mısır'ın Hurghada kentindeki popüler bir tatil beldesinde köpekbalığı tarafından öldürüldü. Olayın ardından yaklanan köpekbalığı, acımasızca dövülerek öldürüldü. 23 yaşındaki Popov'un saldırı sırasında "Baba, baba" diye çığlık attığı ve köpek balığının turistin cesedi ile iki saat boyunca oynadığı belirtildi.

Kırmızı Deniz'deki bir tatil beldesinde bir Rus turisti öldüren kaplan köpekbalığı, öfkeyle gerçekleştirilen intikam saldırısında hayatını kaybetti. Turistler, Mısır'ın Hurghada bölgesinde, 3 metrelik kaplan köpekbalığının Vladimir Popov'u suda sürükleyerek öldürmesini büyük bir korkuyla izledi. Popov'un babası Yury, kıyıdan oğlunun köpekbalığının saldırısı sırasında çaresizce yardım çağırdığını gördü.

DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Görgü tanıklarına göre köpekbalığı, Popov'a saldırdıktan sonra cesediyle iki saat boyunca oynadı. Daha sonra video, köpekbalığının denizden bir ağla çıkarıldığını ve kıyıya bırakıldıktan sonra acımasızca dövüldüğünü gösterdi.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Mısırlı yetkililer , Rus turiste saldıran köpekbalığını yakaladıklarını açıkladı. Şimdi köpekbalığının bölgedeki önceki olaylardan herhangi birinden sorumlu olup olmadığını araştırıyor.

"HER ŞEY SANİYELER İÇİNDE OLDU"

Popov'un babası Yury, "Dinlenmek için plaja gittik. Oğlum bir köpekbalığı tarafından saldırıya uğradı. Her şey saniyeler içinde oldu. Bu trajedi sadece 20 saniye sürdü. Bu sadece bir tür kötü talih." dedi.

TURİSTLERE "UYANIK OLUN" ÇAĞRISI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bir vatandaşın köpekbalığı saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini doğruladı. Rus turistlere popüler tatil beldesinde uyanık olmaları ve otel personelinin talimatlarına uymaları tavsiye edildi.