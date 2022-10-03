Kız sporculara soyunma odasında büyük şok! Arkadaşları trans birey çıktı, ortalık karıştı

ABD'nin Vermont eyaletindeki bir okulun voleybol takımında yaşanan olay, şaşkınlık yarattı. Kız voleybol takımında oynayan bir sporcunun trans birey olduğunun ortaya çıkmasının ardından çoğu sporcu, soyunma odasını kullanmak istemedi. Okul yönetimi ise durum karşısında ne yapacağını şaşırdı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ilginç bir vaka ile karşı karşıya kalındı. Vermont'taki Randolph Union Lisesi kız voleybol takımında oynayan bir sporcunun trans birey olduğunun yayılmasının ardından birçok kız sporcu, trans bireyle aynı soyunma odasını paylaşmak istemedi.

TARTIŞMA BAŞLADI

Kız sporcuların bu tavrından sonra konuyla ilgili tartışma başladı. Eyalet yasalarına göre trans bireyin, takımın oyuncusu olması nedeniyle soyunma odasını kullanma hakkı bulunuyor. Fakat diğer sporcular, trans bireyin başka bir odada giyinip soyunması gerektiğini belirtiyor.

Blake Allen adlı kız öğrenci de durumdan şikayetçi olanlardan.

OKUL YÖNETİMİ KARARSIZ KALDI

Yaşanan sorun karşısında okul yönetimi de çaresiz kaldı. Kızların durumdan rahatsız olması üzerine, konunun çözümü için çalışma başlatıldığı fakat ilerleme kaydedilemediği öğrenildi.