Kırım Tatarları Milli Lideri Kırımoğlu'ndan Rusya'nın Taleplerine Tepki

Ersin ERCAN-Canberk ÖZTÜRK/UKRAYNA, - KIRIM Tatarları Milli Lideri, Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Rusya'nın taleplerine ilişkin, "Tazminat istemeyeceğiz, NATO'ya girmeyeceğiz; yani tamamıyla onların istedikleri. Böyle bir barış sağlanmayacak. Eğer toprak bütünlüğü sağlanmazsa bu savaş hiçbir zaman bitmeyecek" dedi.

Kırım Tatarları Milli Lideri, Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kiev'de basın mensuplarına açıklamada bulundu. Kırımoğlu, Rusya'nın taleplerine ilişkin, "Tazminat istemeyeceğiz, NATO'ya girmeyeceğiz; yani tamamıyla onların istedikleri. Böyle bir barış sağlanmayacak. Eğer toprak bütünlüğü sağlanmazsa bu savaş hiçbir zaman bitmeyecek. Ateşkes olabilir; ama ateşkes sürecinde iki taraf da yeni savaşa hazırlanacak. Şimdi Putin tarafının teklif ettiği, 2 Haziran'da İstanbul'da yine görüşme olacak. Bizim taraf da kesin bir cevap vermedi; ama büyük ihtimal bizimkiler razı olacaklar" diye konuştu.

'KIRIM YARIMADASI UKRAYNA'YA AİTTİR'

Kırımoğlu, Kırım meselesindeki beklentileriyle ilgili, "Kırım Yarımadası, Ukrayna'ya aittir ve Ukrayna'ya geri verilmesi gerekir; bu uluslararası hukukun talebi. Bundan hiçbir geri nokta söz konusu olamaz. Bizim için, Kırım Tatarları için Kırım Yarımadası'nın, Rusların elinde kalması aslında milletimizin yeryüzünden yok olması manasına geliyor. 2014 yılı işgalinden sonra maalesef çok insanımız, 30 binden fazlası Kırım Yarımadası'nı terk etmeye mecbur oldu. İşgal olunca Kırım'da en çok baskı yerli halkına, Kırım Tatar halkına oluyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Kırım'ı tekrar alma ihtimalini değerlendiren Kırımoğlu, "Tekliflere tabii ki bakarız. Ama formüller geçici olarak olabilir. Neticede Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın çözümüne göre olması lazım. Toprak bütünlüğü sağlanması lazım" dedi.

'10 BİNE YAKIN GENÇ KIRIM YARIMADASINI TERK ETTİ'

Kırımoğlu, resmi rakamlara göre 280 bin civarında Kırım Tatarı olduğunu söyleyerek, "Oran olarak yüzde 15 civarında. Ama bizim rakamlarımıza göre 300 binden fazlaydı. Kırım işgalinden sonra epeyce çok insan Kırım'ı terk etti. Çünkü baskılar oldu, insanları kaçırıp öldürdüler. 2022 yılında başlayan savaştan sonra eylül ayında seferberlik ilan edildi. Bizim tahminlerimize göre 2022 yılında en azından 10 bine yakın genç Kırım Tatarı Kırım Yarımadası'nı terk etti. Ama bu geniş savaştan önce Kırım Yarımadası ve Ukrayna arasında sınır böyle kapalı değildi. ve çok insanımız Kırım Yarımadası'nı terk edip Ukrayna'nın ana vatan topraklarına geliyordu. Ama sınırlar kapandıktan sonra herkes Kırım'ı terk etmek zorunda kaldı. Bu sırada Türkiye'ye de 5-6 bin Kırım Tatarı gitti. Yani insanlarımız bütün dünyaya saçıldı. Bu bizim için en büyük problem. Resmi rakamlara göre 328 siyasi mahpus var. Bunların yüzde 38'i Kırım Tatarı" ifadelerini kullandı.