Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırının ardından Rusya'dan açıklama: Kesinlikle güçlü bir yanıt vereceğiz

Avrupa'nın en büyük köprüsü Kırım Köprüsü'nün sabotaj ile patlatılmasına ilişkin Rusya'dan ilk açıklama geldi. Rus vekil Andrey Gurulev, ''Kesinlikle güçlü bir yanıta ihtiyacımız var, bu yanıtı vereceğiz . Ama acele etmeden her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesaplamamız gerekiyor, şimdi asıl mesele duygulara teslim olmamak. Başkomutanımız dengeli ve güçlü kararlar vermesini iyi biliyor. Bunu yapacak, eminim, zamanı geldi artık" dedi.

Bu sabah Ukrayna ordusu, Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'ne bombalı bir saldırı düzenledi. Saldırı sonrasında köprü alevlere teslim olurken, Rusya'nın bu saldırıya nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu oldu.

"EN İNCE AYRINTISINA KADAR HESAPLAMAMIZ GEREKİYOR"

Kremlin Sözcüsü Peskov ilk açıklamada durumu Putin'e rapor ettiklerini ve bir komisyon kurulacağını söyledi. Öte yandan patlamaya ilişkin yankılar sürerken Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi üyesi Andrey Gurulev, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıya acele etmeden güçlü bir yanıt verileceğini belirtti. Gurulev "Kesinlikle güçlü bir yanıta ihtiyacımız var, bu yanıtı vereceğiz. Ama acele etmeden her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesaplamamız gerekiyor, şimdi asıl mesele duygulara teslim olmamak. Başkomutanımız dengeli ve güçlü kararlar vermesini iyi biliyor, bunu yapacak, eminim, zamanı geldi artık" dedi.

PATLAMAYA BOMBA YÜKLÜ ARAÇ NEDEN OLDU

Rus Ulusal Anti-Terör Komitesi yaptığı açıklamada, bomba yüklü bir kamyonun patlamaya neden olduğunu açıklandı. Bomba yüklü bir kamyonun patlamasının ardından demiryolu ile Kırım'a taşınan yedi petrol tankeri alev aldı. Daha sonra ise köprüde trafik durduruldu.

''BU DAHA BAŞLANGIÇ''

Ukraynalı müzakereci ve Ukrayna'da iktidardaki siyasi partisi "Ukrayna Halkın Hizmetkarı" Başkanı David Arakhamia da köprüdeki patlama ile ilgili, "Rus kaçak inşaatı çökmeye ve alev almaya başladı. Nedeni basit, patlayıcı bir şey inşa ederseniz, er ya da geç patlayacak. Ve bu sadece başlangıç. Sonuçta, Rusya özellikle güvenilir inşaat konusunda başarılı değil" açıklamalarında bulundu.