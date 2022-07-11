Kırgızistan'da çığın düşüş anı kamerada!

Kırgızistan'da Tian Shan dağında yürüyüş yapan 1 ABD vatandaşı ile 9 İngiliz turist, Kırgızistan'da çığa yakalandı. Harry Shimmin adlı turistlerden biri çığ anını kayıt altına aldı.

SON ANDA KURTULDULAR

Çığın altında kalmaktan son anda kurtulan Shimmin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, sadece 5 dakika ile hayatta kaldıklarını söyleyerek, gruptaki herkesin sağlık durumunun iyi olduğunu yalnızca 1 kişinin hafif yaralı olduğunu belirtti.

İhlas Haber Ajansı / Dünya