Kırcaali'de Kurban Bayramı namazı kılındı

Bulgaristan Müslümanlarının yoğun olarak yaşadığı Kırcaali şehrinde Kurban Bayramı namazı Yeni Camii'de kılındı. Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, bayram öncesi kurban kampanyası düzenlediklerini ve ihtiyaç sahiplerine kurbanları dağıtacaklarını belirtti. Bayram namazının ardından şehir merkezinde geleneksel bayram kahvesi içildi.

Bulgaristan Müslümanlarının yoğun olarak yaşadığı güneydoğudaki Kırcaali şehrinde Kurban Bayramı namazı Yeni Camii'de kılındı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Kırcaali ve bölgeden bini aşkın Müslüman, sabah erken saatlerde camiye akın etti.

Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, Balkanlar'ın en büyük camilerinden biri olan Yeni Camii'de namazı kıldırdı.

Eminefendi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram öncesi kurban kampanyası yaptıklarını ve kesecekleri kurbanları ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını aktardı.

Müftü Eminefendi, "Dileğimiz, bu mübarek bayram günleri yeryüzünde akan gözyaşların dinmesine, savaşların bitmesine, birliğimize, beraberliğimize vesile olsun." diye konuştu.

Bayram namazının akabinde Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz'in ev sahipliğinde, Bölge Müftüsü Eminefendi ve Kilise Papazı Petar Gerena'nın katılımıyla şehir merkezinde geleneksel bayram kahvesi içildi.

Papaz Gerena, AA muhabirine, şehirde Müslüman ve Hristiyanların kendi bayramlarını daima birlikte kutladıklarını, Hıristiyan bayramlarında ilk tebriklerin şehirdeki Türk ve Müslümanlardan geldiğini söyledi.

Gerena, şöyle devam etti:

"Bugün kutlanan Kurban Bayramı'nda da Müslümanlarımıza bu jestini iade ederek onları ilk tebrik eden biz olalım. İnsan ve insanlık olmazsa bayram da olamaz. Bayram paylaşma zamanıdır. Sadece bayramda değil, her gün kahvemizi birlikte içiyoruz. Bulgar halkı Türk halkı ile yüzyıllar boyunca birlikte yaşamıştır. Tarihin bize verdiği sınavları başarı ile alıyoruz."