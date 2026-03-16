Kim: Trump'ın akıl sağlığı yerinde değil, ABD'li bir bunak

ABD- İsrail ve İran arasındaki savaş 17. gününde tüm şiddetiyle devam ederken, karşılıklı yapılan açıklamalar tansiyonun iyiden iyiye yükselmesine neden oluyor.

KİM'DEN TRUMP İÇİN OLAY SÖZLER

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD Başkanı Donald Trump hakkında sert açıklamalarda bulundu. Kim, Trump için "akıl sağlığı yerinde değil" ifadelerini kullanarak ABD liderini "ABD'li bir bunak" olarak niteledi.

Kim'in sözleri, Washington ile Pyongyang arasındaki ilişkilerin yeniden gerildiği bir dönemde geldi. Uzun süredir nükleer programı nedeniyle ABD ile karşı karşıya olan Kuzey Kore, son haftalarda gerçekleştirdiği füze testleri ve askeri tatbikatlarla uluslararası gündemde yer alıyor.

FÜZE TESTLERİ VE ASKERİ GÖVDE GÖSTERİSİ

Son olarak Kim Jong Un, ülkesinin doğu kıyısında düzenlenen büyük bir askeri tatbikatı bizzat takip etti. Tatbikatta gelişmiş çok namlulu roket sistemleri ve kısa menzilli balistik füzeler test edilirken, Güney Kore ordusu Pyongyang'ın yaklaşık 10 balistik füze fırlattığını açıkladı.

Uzmanlar, bu tür denemelerin ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatlarına bir yanıt niteliği taşıdığını belirtiyor. Pyongyang yönetimi söz konusu tatbikatları "işgal provası" olarak değerlendiriyor.

NÜKLEER PROGRAMI MERKEZDE

Kim Jong Un son yıllarda ülkesinin nükleer ve füze programını hızla genişletti. Analistlere göre Pyongyang yönetimi nükleer silahları rejimin güvenliğinin temel garantisi olarak görüyor ve bu nedenle silahsızlanma çağrılarına sıcak bakmıyor. Kuzey Kore lideri ayrıca yeni taktik nükleer silah sistemlerinin geliştirilmesini öncelikli askeri hedeflerden biri olarak gösteriyor.

ABD İLE GERİLİM VE DİPLOMASİ İHTİMALİ

Trump ve Kim Jong Un geçmişte birkaç kez doğrudan görüşmeler gerçekleştirmiş olsa da iki ülke arasında kalıcı bir anlaşma sağlanamadı. Buna rağmen zaman zaman taraflardan diplomasi sinyalleri de geliyor. Kim, uygun koşullar oluşması halinde ABD ile görüşmelere açık olabileceğini daha önce dile getirmişti. Ancak son açıklamalar, Washington ile Pyongyang arasındaki sözlü gerilimin yeniden yükseldiğini gösteriyor.