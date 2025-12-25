Kim Jong Un'un aşırı kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı

Kuzey Kore, ilk nükleer enerjili denizaltısını inşa ettiğini açıkladı. Devasa denizaltıyı inceleyen Kim Jong Un, savunma politikasının "en güçlü saldırı kapasitesine" dayandığını söyledi.

İNŞA TESİSİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Devlet medyasında yayımlanan görüntülerde, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, güdümlü füze taşıdığı belirtilen denizaltıyı kapalı bir inşa tesisinde incelediği görüldü. Bu durum, denizaltının henüz denize indirilmediğine işaret ediyor.

DERİ CEKET GİYMEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Medyaya yansıyan görüntülerde dikkat çeken bir başka detay ise Kim'in aldığı kilolar oldu. Aşırı kilo aldığı dikkatlerden kaçmayan Kim Jong Un'un her zaman tercih ettiği uzun deri ceket yerine takım elbisesinin üzerine farklı bir palto giydiği görüldü.