Haberler

Kim Jong Un'un aşırı kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kore ülkenin ilk nükleer enerjili denizaltısını inşa ettiğini duyururken, devasa aracı incelemeye gelen Devlet Başkanı Kim Jong Un'un hayli kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı. Deri ceketle görmeye alıştığımız Kim'in takım elbisesinin üstüne farklı bir palto giydiği görüldü.

  • Kuzey Kore, ilk nükleer enerjili denizaltısını inşa ettiğini açıkladı.
  • Kim Jong Un, güdümlü füze taşıdığı belirtilen denizaltıyı kapalı bir inşa tesisinde inceledi.
  • Kim Jong Un, her zaman tercih ettiği uzun deri ceket yerine takım elbisesinin üzerine farklı bir palto giydi.

Kuzey Kore, ilk nükleer enerjili denizaltısını inşa ettiğini açıkladı. Devasa denizaltıyı inceleyen Kim Jong Un, savunma politikasının "en güçlü saldırı kapasitesine" dayandığını söyledi.

Kim Jong Un'un aşırı kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı

İNŞA TESİSİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Devlet medyasında yayımlanan görüntülerde, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, güdümlü füze taşıdığı belirtilen denizaltıyı kapalı bir inşa tesisinde incelediği görüldü. Bu durum, denizaltının henüz denize indirilmediğine işaret ediyor.

Kim Jong Un'un aşırı kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı

DERİ CEKET GİYMEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Medyaya yansıyan görüntülerde dikkat çeken bir başka detay ise Kim'in aldığı kilolar oldu. Aşırı kilo aldığı dikkatlerden kaçmayan Kim Jong Un'un her zaman tercih ettiği uzun deri ceket yerine takım elbisesinin üzerine farklı bir palto giydiği görüldü.

Kim Jong Un'un aşırı kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

En büyük başkan

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Bütün Dünya'ya bir lider seçilecek olsaydı, tartışmasız bu KİM JONG UN olurdu...... 7 YILDIZLI LİDER...... ??????? .......... Ülkesine toz kondurmuyor..... kimse de Kuzey Kore'ye saldırmaya cesaret edemiyor..... İran'ı Kim Jong Un'un "aklına" sahip birisi yönetiyor olsaydı, Amerika İran'a saldırmaya CESARET EDEMEZDİ...... Türkiye'deki şahıs ise Akdeniz'in ortasında uluslararası sularda İSRAİL SALDIRISINA uğrayan kendi T.C milletvekillerini "KORUMAKTAN ACİZZZ" !!!!........

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam

İşte memur ve emekli zammı için en güçlü rakam
Anneden korkunç iddia: Hastaneye gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar

Anneden korkunç iddia: gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Futbolda FETÖ soruşturması! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı

Futbolda yeni deprem! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı