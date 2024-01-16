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Kim Jong Un Güney, Güney Kore'nin esas düşman görülmesi için Anayasa değişikliği istedi

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Güney Kore'nin 'esas düşman' olarak görülmesi için anayasada değişiklik yapılmasını talep etti. Kim, Kuzey Kore'nin savaş niyetinde olmadığını, ancak gerekirse savaştan kaçınmayacağını belirtti. Ayrıca, savaş durumunda Güney Kore'nin tamamen işgal edilmesi ve Güney Korelilerin vatandaş olarak adlandırılmaması gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un,yaptığı bir konuşmada, Güney Kore'nin "esas düşman" olarak görülmesi için anayasada değişiklik yapılmasını istedi ve ülkesinin savaş niyetinde olmadığını, ancak olması durumunda da kaçınmayacağını söyledi. Devlet medyası KCNA, Kim'in Güney ile birleşmenin artık mümkün olmadığı sonucuna vardığını söyledi.

Kim, anayasanın, Kuzey Korelilere Güney Kore'nin bir "esas düşman ve değişmez başlıca düşman" olarak görülmesi ve Kuzey'in topraklarının Güney'den ayrı olarak tanımlanması gerektiğini öğretmesi için değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

KCNA tarafından alıntılanan Kim, "Savaşı istemiyoruz ama ondan kaçınma niyetimiz de yok" dedi.

Kim, ayrıca savaş durumunda Güney Kore'nin "tamamen işgal edilmesi, boyunduruk altına alınması ve geri alınması" için plan yapılması gerektiğini ve Güney Korelilerin artık vatandaş olarak adlandırılmaması gerektiğini ekledi. Kim, tüm Güney Kore iletişiminin kesilmesini ve Pyongyang'daki bir birleşme anıtının yok edilmesini istedi.

Devlet medyasına göre, birleşme ve Güney Kore turizmi ile ilgili üç kuruluş da kapatılacaktı.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, bir kabine toplantısında, Kuzey'in Güney'i düşman bir ülke olarak adlandırmasının "anti-millî" olduğunu söyledi.

Kim'in anayasal değişiklik çağrısı, Kore Yarımadası'nda son zamanlarda füze testlerinin bir dizi ve Pyongyang'ın onlarca yıllık politikayı değiştirme ve Güney ile ilişkilerini nasıl sürdürdüğünü değiştirme çabasının gerilmesinin yaşandığı bir döneme denk geliyor.

Kim Jong Un Güney, Güney Kore'nin esas düşman görülmesi için Anayasa değişikliği istedi

Kim Jong Un Güney, Güney Kore'nin esas düşman görülmesi için Anayasa değişikliği istedi

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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