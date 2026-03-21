Kim Jong-Un'a karşı 0,07'lik oyu kimler verdi? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Kuzey Kore'de gerçekleştirilen 2026 parlamento seçimleri, ülkenin siyasi yapısındaki mutlak kontrolü bir kez daha gözler önüne serdi. Resmi sonuçlara göre iktidardaki Kore İşçi Partisi ve müttefikleri oyların yüzde 99,93'ünü alarak Yüksek Halk Meclisi'ndeki 687 sandalyenin tamamını kazandı. Katılım oranı ise yüzde 99,99 olarak açıklandı.

Seçim sonuçlarının en dikkat çekici yönlerinden biri, meclisteki geniş çaplı kadro değişimi oldu. Milletvekillerinin yüzde 70'ten fazlasının yeni isimlerden oluşması, yönetim içinde önemli bir yeniden yapılanma sürecine işaret etti.

SEÇİM Mİ, ONAY MEKANİZMASI MI?

Kuzey Kore'de siyasi sistem fiilen tek parti hakimiyetine dayanıyor. Ülkede farklı partiler bulunsa da bu yapılar iktidar ittifakının kontrolünde faaliyet gösteriyor ve gerçek anlamda bir rekabet ortamı bulunmuyor.

Adaylar devlet tarafından belirlenirken, seçmenlere her seçim bölgesinde yalnızca tek aday sunuluyor. Bu durum seçimlerin klasik anlamda bir tercih sürecinden çok, mevcut yönetimin kararlarının onaylandığı bir mekanizma olarak işlediğini ortaya koyuyor.

YÜZDE 0,07'LİK KARŞI OY DİKKAT ÇEKTİ

Resmi verilere göre seçmenlerin yüzde 0,07'si adaylara karşı oy kullandı. Ancak seçimlerde alternatif aday bulunmaması nedeniyle bu oran gerçek bir muhalefeti yansıtmıyor.

Uzmanlar, Kuzey Kore'de oy verme sürecinin gizli olmaması nedeniyle seçmenlerin tercihlerini açık şekilde ortaya koymak zorunda kaldığını belirtiyor. Bu nedenle söz konusu düşük oranlı karşı oyların, sistem içinde kontrollü bir "sınırlı muhalefet" görüntüsü oluşturmak amacıyla yer aldığı değerlendiriliyor.