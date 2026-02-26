Haberler

Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz

Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz
Güncelleme:
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Güney Kore'yi "en düşmanca ülke" olarak nitelendirerek, güvenlikleri tehdit edilirse kuzeyin güneyi "tamamen yok edebileceğini" söyledi. Bu açıklama, Pyongyang'ın nükleer güç ve askeri programını vurgulayan kongrede yapıldı ve ABD ile müzakereler için şartlar öne sürüldü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin en güçlü düşmanlarından biri olarak gördüğü Güney Kore'yi "en düşmanca ülke" ilan etti ve eğer güvenlikleri "tehdit edilirse" kuzeyin Güney Kore'yi tamamen yok edebileceğini söyledi. Bu açıklama, Kuzey Kore İşçi Partisi'nin 9. Kongresi sırasında yapıldı ve iki ülke arasındaki gergin söylemleri yeniden öne çıkardı.

Devlet medyası aracılığıyla aktarılan açıklamada Kim, Seul'un yüzeydeki barışçıl çabalarını "yanıltıcı ve kaba" olarak nitelendirerek reddetti ve Kuzey Kore'nin güvenliğini tehdit edecek davranışlara karşı istediği anda adım atabileceğini vurguladı. Kim, "Güney Kore'nin tamamen çöküşü ihtimali göz ardı edilemez" ifadelerini kullanarak sert tutumunu sürdürdü.

ÜLKESİNİN NÜKLEER SİLAH GÜCÜNÜ ARTIRMAK İSTİYOR

Bu açıklama, Pyongyang'ın nükleer kapasitesini genişletme planlarının ayrılmaz parçası olarak görülüyor. Kim, kongrede ülkesinin nükleer silah gücünü artırmak, denizden fırlatılabilen kıtalararası füzeler geliştirmek, yapay zekâ destekli silah sistemleri ve insansız hava araçları üzerinde çalışmak gibi hedeflerini de açıkladı.

ABD İLE GÖRÜŞMEYE KAPIYI TAMAMEN KAPATMADI

Buna karşın Kim, ABD ile olası görüşmeler için kapıyı tamamen kapatmadığını belirtti. Washington'un "düşmanca politikalarından" vazgeçmesi ve Kuzey Kore'yi bir nükleer devlet olarak tanıması şartıyla diplomasiye açık olacağını söyledi.

Nükleer silah ve füze programlarını öne çıkaran bu konuşma sırasında Kim'in kızının de katıldığı bir askeri geçit töreni düzenlendi. Bu da liderin iç politikadaki otoritesini pekiştirme çabalarının bir parçası olarak yorumlanıyor.

500

